Çok sayıda vatandaşın taksici şoförleri ile yaşadığı problemler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Bakanlığın web sitesinde yayımlanan taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller 81 ile gönderildi. Bu kapsamda Taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kural nedir? | İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması gibi başlıklara ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. İşte taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kural...

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN UYMASI GEREKEN 12 KURAL NEDİR?

Otobüs, minibüs gibi toplu ulaşım araçları yerine taksi kullanmak isteyen vatandaşlar zaman zaman yaşanan problemler nedeniyle sıkıntılarını sık sık dile getiriyor. Taksi şoförleri ile ilgili yaşanan sorunlar vatandaşları bezdirirken İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık aksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ve aynı zamanda 81 il valiliğine gönderilen bu görseller Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAKSİ ŞOFÖRLERİNE 12 KURAL HATIRLATMASI

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.