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Taksi tartışmalarına İmamoğlu'ndan cevap geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "İBB'nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası'nın, "Onay vermemiz mümkün değildir" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş" dedi.

Taksi tartışmalarına İmamoğlu'ndan cevap geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "İBB'nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası'nın, "Onay vermemiz mümkün değildir" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. İstanbul'da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" cevabını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, "İBB'nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası'nın, "Onay vermemiz mümkün değildir" açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Projenin akıbeti nasıl olacak" sorusuna şu cevabı verdi:

Taksi tartışmalarına İmamoğlu'ndan cevap geldi

"Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Bizim derdimiz, İstanbul'u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de -kötü demeyeyim ama- ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz. Sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, "Kiralamayın; ama satın" dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; "Kabul etmeyiz" diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım Aralık'ta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum."

"HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

İmamoğlu, "Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu" sorusuna, "Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey'i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul'da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" cevabını verdi.



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