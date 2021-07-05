Taksi traktöre çarptı! Hurdaya dönen araç 1 kişiye mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Trafik canavarı yine can aldı. Aksaray'da ticari taksinin arpa yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TRAKTÖR ROMORKUNA ARKADAN ÇAPRTI

Selahattin Çeviren (65) kontrolündeki 68 T 2008 plakalı ticari taksi, Aksaray-Ortaköy kara yolu Nurgüz köyü yakınlarında Ahmet Akdemir (58) idaresindeki 68 DY 014 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Çeviren ile taksideki yolcular Serdar Ekici (39) ve İsmail Ünal (51) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ünal, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ekici ise ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı