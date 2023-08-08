Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!

Kalite sorunlarıyla nedeniyle gündemden düşmeyen sarı taksi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. Bu zam oranını beğenmeyen taksici esnafı kontak kapatma eylemine gideceklerini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zam gündemiyle yapılan toplantı tamamlandı.

Toplantıda taksi ve toplu ulaşım fiyatlarına zam yağdı.

Taksiye yüzde 75 zam
Özellikle İstanbul'da karıştıkları olaylar, yolcu ve güzergah seçme sorunları ve kalite sorunlarıyla gündemden düşmeyen taksi ücretlerine de yüzde 75 zam geldi.

Buna göre taksi bindi indi ücreti 40 TL'den 70 liraya çıkarken taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.

Taksiciler zammı beğenmedi, toplantıyı terk etti
Yapılan zam, yüzde 100 zam beklentisi olan taksicileri memnun etmedi.

Toplantıda taksicileri temsilen bulunan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.

"Kontak kapatacağız"
Aksu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İBB’nin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda. Bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten yakıt fiyatında bir oran bile teklif edilmedi. Esnafla dalga geçiliyor.

Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. Vatandaşımız 'çok ucuz fiyata çalışıyorsunuz' diyerek bize zam yapılmasını söylediği halde bizimle dalga geçiyorlar. Ayara gitmiyoruz. Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksi, otobüs, minibüs... İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam!
Taksi, otobüs, minibüs... İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam!
Toros Dağları’nın zirvesinden serinleten lezzet: dede mesleği 'karlama' yok satıyor
Toros Dağları’nın zirvesinden serinleten lezzet: dede mesleği 'karlama' yok satıyor
Her derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyor
Her derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyor
Kiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter oldu
Kiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter oldu
Son Haberler
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!
Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!
Çok Okunanlar
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatları
ŞOK Market'ten indirmli ürün kampanyası, 5 Ağustos'ta başlıyor, İşte o ürünler!
ŞOK Market'ten indirmli ürün kampanyası, 5 Ağustos'ta başlıyor, İşte o ürünler!
Yorumlananlar
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!