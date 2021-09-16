Taksicilere habersiz denetim sürprizi! Taksicilerin yaptığı her bir ihlale ceza kesildi

Taksilere yapılan denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından sıklaştırıldı. Eminönü’nde Arap turist kılığında taksilere binen sivil polis ekipleri, kurallara uymayan taksi şoförlerini denetim noktasına çektiler.

Gerçekleşen denetimde taksi şoförlerine; taksimetre açmadıkları için 652 TL, araç hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamak, sigara içmek ve kısa mesafeye yolcu almamaktan ise 144’er TL cezai işlem uygulandı. İşledikleri suçları kabul etmeyen taksiciler, ceza yemekten kurtulamadılar.

“PAZARLIK YAPIYORLAR, BEN DE BİR ŞEY DEMEDİM”

Erdal Özlem isimli taksici taksiye binen polislerle pazarlıkta bulundu. Özlem şu ifadeleri kullandı: "Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok."

“HİÇ KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Normalde her zaman taksimetreyi açtığı belirten Özlem, "Kameraları gördüğüm halde normal şekilde aldım. Taksim ne yazar diye Arapça konuşuyorlardı. Dolar istemedim. Fahiş fiyat uygulamadım. Taksimetre istemedi. Açmam gerekiyor. O zaman da arabaya binmiyorlar. Almadığımızda ekmek parası kazanamıyoruz. Böyle bir tuzak kurulmaz.” dedi ve hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum diyerek sözlerini noktaladı.