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Taksicilere habersiz denetim sürprizi! Taksicilerin yaptığı her bir ihlale ceza kesildi

Sivil trafik polisleri, İstanbul Eminönü'nde Arap turist kılığına girerek taksilerde denetim gerçekleştirdiler. Yapılan denetimde; sigara içen, taksimetre açmayan, cep telefonu kullanan, kısa mesafe gitmek isteyenleri araca almayan ve emniyet kemeri takmayan taksicilere cezalar verildi.

Taksicilere habersiz denetim sürprizi! Taksicilerin yaptığı her bir ihlale ceza kesildi

Taksilere yapılan denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından sıklaştırıldı. Eminönü’nde Arap turist kılığında taksilere binen sivil polis ekipleri, kurallara uymayan taksi şoförlerini denetim noktasına çektiler.

Gerçekleşen denetimde taksi şoförlerine; taksimetre açmadıkları için 652 TL, araç hareket halindeyken cep  telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamak, sigara içmek ve kısa mesafeye yolcu almamaktan ise 144’er TL cezai işlem uygulandı. İşledikleri suçları kabul etmeyen taksiciler, ceza yemekten kurtulamadılar.

Taksicilere habersiz denetim sürprizi! Taksicilerin yaptığı her bir ihlale ceza kesildi

“PAZARLIK YAPIYORLAR, BEN DE BİR ŞEY DEMEDİM”

Erdal Özlem isimli taksici taksiye binen polislerle pazarlıkta bulundu. Özlem şu ifadeleri kullandı: "Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok."

Taksicilere habersiz denetim sürprizi! Taksicilerin yaptığı her bir ihlale ceza kesildi

“HİÇ KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Normalde her zaman taksimetreyi açtığı belirten Özlem, "Kameraları gördüğüm halde normal şekilde aldım. Taksim ne yazar diye Arapça konuşuyorlardı. Dolar istemedim. Fahiş fiyat uygulamadım. Taksimetre istemedi. Açmam gerekiyor. O zaman da arabaya binmiyorlar. Almadığımızda ekmek parası kazanamıyoruz. Böyle bir tuzak kurulmaz.” dedi ve hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum diyerek sözlerini noktaladı.

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