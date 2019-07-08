Takside yaşanan iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Kayseri Melikgazi'de bulunan Danişmend Gazi Mahallesi’nde yaklaşık beş ay önce gerçekleşen olayda iddia edildiğine göre taksicilik yapan 68 yaşındaki şüpheli H.D., V.K.’yi (17) Hunat Mahallesi’nden 25 TL karşılığında olay yerine götürdü.

TAKSİCİYE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Genç kıza taksi içerisinde elle tacizde bulunduğu iddia edilen H.D. hakkında şikayet üzerine ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.D. (68) ile avukatı hazır bulunurken, mağdur V.K. ise duruşmaya katılmadı.

TANIK: "MAĞDUR 'TAKSİCİ BANA TECAVÜZ EDECEK' DİYE AĞLAYARAK ARABAMA BİNDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.S. isimli taksici, “Mağdur kız arabamın önüne atıldı, ‘taksici bana tecavüz edecek’ diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız ‘beni ona verme’ dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunduğunu anlattı” diye konuştu.

Sanık avukatının MOBESE kameralarına bakılıp, mağdurun takside arkada mı önde mi oturduğunun tespit edilmesi talebini mahkeme heyeti reddetti. Savcı verdiği mütalaasında sanığın ‘sarkıntılık’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık H.D., “Mütalaayı kabul etmiyorum, ben böyle bir suç işlemedim, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.D.’ye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.