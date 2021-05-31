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Taksim Metro istasyonu kapalı mı 2021 ? Taksim Metro istasyonu neden kapatıldı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim Metro istasyonu ile ilgili flaş bir karar alındı. İstasyonun son durumunu merak eden vatandaşlar da Taksim Metro istasyonu kapalı mı 2021 ? Taksim Metro istasyonu neden kapatıldı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Taksim Metro istasyonu kapalı mı 2021 ? Taksim Metro istasyonu neden kapatıldı?

Metro İstanbul, Taksim Metro istasyonu hakkında yeni bir karar alındığını bildirdi. Alınan kararla birlikte istasyonun kapatıldığı bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar da istasyonunun son durumunu merak ettikleri için Taksim Metro istasyonu kapalı mı 2021 ? Taksim Metro istasyonu neden kapatıldı? sorularının yanıtını araştırıyor. 

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI 2021 ?

Taksim Metro İstasyonu, İstanbul Valiliğini aldığı kararla ikinci bir emre kadar kapatıldı. Vatandaşlar yeni bir karar alınıncaya kadar istasyonu kullanamayacak.

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

Taksim Metro İstasyonunun neden kapatıldığına ilişkin olarak Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada," İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi. 

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