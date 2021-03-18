Taksim Trio grup üyesi Aytaç Doğan kimdir? Aytaç Doğan kaç yaşında? nereli ?

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkartan Taksim Trio grubu, 2012 yılında müziğe yeniden başladı ve 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa çıkardı. Üyeleri arasında yer alan Aytaç Doğan'ın biyografisini haberimizde derledik .

TAKSİM TRİO GRUP ÜYESİ AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

Grubun 3 üyesi bulunmaktadır. Hüsnü Şenlendirici Klarnetiyle, Aytaç Doğan Kanunuyla, İsmail Tunçbilek de bağlamasıyla kendini gösterdi. İşte Aytaç Doğan'ın biyografisi...

6 Ocak 1976'da Bursa'da dünyaya gelen Aytaç Doğan, 13 yaşında dedesinin getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attı. Henüz 14 yaşında iken İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşan Doğan, kısa süre sonra İstanbul'a yerleşerek birbirinden önemli isimlerle çalışmaya başladı.

Tek mızrap tekniği başta olmak üzere kendine has stiliyle hemen dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğan, Mısırlı Ahmet'le tanıştıktan sonra da Mısır'ın ünlü kanun sanatçıları tarafından Kahire'ye davet edildi ve ondan sonra bir ayağı hep Arap dünyasında oldu.





Dünyanın her yerinde festivallerde sanatını icra eden ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile Taksim Trio grubunu oluşturarak ilk solo albümü Deva ile 2013 yılında çıkardı.