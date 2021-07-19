Ankara'da kadına şiddet: Taksiyi durdurup 20 dakika boyunca dövdü!

Kadına şiddet bu kez Ankara’da yaşandı. 2,5 yıl birlikte olduğu sevgilisi Cemil A.'dan bir süre önce ayrılan Spor eğitmeni Habibe Öner ölümle tehdit edilmeye başlayınca savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA EVİNE BIRAKTI

Bir önceki gün çalıştığı spor salonundan evine gitmek üzere taksiye binen Öner'i takip eden Cemil A., taksiyi durdurarak genç kızın yanına oturup 20 dakika boyunca şiddet uyguladı.

Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen taksiciyi de tehdit eden Cemil A. eski sevgilisini öldüresiye dövdükten sonra evinine bırakarak kaçtı.

Kanlar içinde başka bir taksiye binerek hastaneye giden Habibe Öner'in sol elindeki parmaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Yüzünde de morluklar oluşan genç kadın hastaneye gelen polise durumu anlatıp eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

Cemil A. da polis tarafından gözaltına alındı.

'İSTEMEDİĞİM SÜRECE BENDEN AYRILAMAZSIN'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Habibe Öner, ağabeyi ile birlikte savcılıkta ifade verdi. Öner, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı;

"Taksinin önünü kesti ve içeri girdi. Saat 23.00 sıralarıydı. 'Beni bırakamazsın, ben istemediğim sürece benden ayrılamazsın' diyerek, darbetmeye başladı. Ayrılmıştık, bitmişti; ama hazmedemiyordu. Peşimi bırakmıyordu. Taksi şoförü olaya müdahale etti.

Onu da 'Önüne bak seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Taksi şoförüne 'Götür bizi boş bir yere, ben bunu kesip atacağım' dedi. Taksi şoförü yine müdahalede bulunarak 'Evine götürelim, şikayetçi olmaz' dedi.

Beni eve götürdüler. Yaklaşık 20 dakika boyunca takside beni darbetti. Ben de 'Lütfen eve götürün, şikayetçi olmayacağım söz veriyorum' dedim"

'KADINLAR CESUR OLSUN'

Evin önünde başka taksiye binip, hastaneye gittiğini söyleyen Öner, "Orada muayene ettiler. Polisler geldi. Şikayetçi oldum. İlk defa şiddete uğradım. Böyle insanlardan uzak durulması gerekiyor.

En yakın zamanda bitirilmesi gerekiyor. Kadınlar korkmasınlar, cesur olsunlar. Birlikteyken de defalarca ayrılmak istedim; ancak yine 'Ayrılamazsın' denilerek, tehdit edildim" diye konuştu.