Takuma Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuma Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuma Nishimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuma Nishimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuma Nishimura 22 Ekim 1996 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西村 拓真 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuma Nishimura Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Takuma Nishimura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Takuma Nishimura'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuma Nishimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuma Nishimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takuma Nishimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuma Nishimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Vegalta Sendai

31 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova

10 Ocak 2020 yılında Portimonense

22 Mart 2020 yılında CSKA Moskova

24 Mart 2020 yılında Vegalta Sendai

2 Ocak 2021 yılında CSKA Moskova

11 Şubat 2021 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Takuma Nishimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuma Nishimura şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Takuma Nishimura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 9 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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