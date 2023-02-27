Takuto Hayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Hayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Hayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuto Hayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuto Hayashi 9 Ağustos 1982 tarihinde Ibaraki, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 林 卓人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuto Hayashi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Takuto Hayashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 5 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Takuto Hayashi'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuto Hayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuto Hayashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takuto Hayashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuto Hayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2001 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2005 yılında C'dole Sapporo

1 Haziran 2007 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2010 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2010 yılında Vegalta Sendai

5 Ocak 2014 yılında Sanf. Hiroshima

Takuto Hayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuto Hayashi şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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