Takuto Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Kimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuto Kimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuto Kimura 16 Mayıs 2000 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木村 卓斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuto Kimura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Takuto Kimura'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takuto Kimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuto Kimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuto Kimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuto Kimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Meiji Uni

2 Eylül 2022 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2023 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2023 yılında Yokohama F. M.

Takuto Kimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuto Kimura şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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