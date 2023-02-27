Takuya Seguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Seguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Seguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Seguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Seguchi 30 Kasım 1988 tarihinde ---, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬口 拓弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Seguchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takuya Seguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takuya Seguchi'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Seguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Seguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Seguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Seguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kamatam. Sanuki

8 Ocak 2020 yılında Tokushima Vort.

1 Mart 2021 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2022 yılında Tokushima Vort.

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Takuya Seguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Seguchi şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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