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  3. Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

Peyman " Çitliyo Çitleyen Kazanıyor " kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Peyman–Çitliyo çitleyen kazanıyo kampanyası çekilişi sonucunda kazanan talihli araba ödülünün sahibi olacak. Ödül büyük olunca " Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları" soruları merak konusu oldu.

Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

Peyman Çitliyo tarafından yeni bir çekiliş düzenlenmiş, Çitliyo paketlerinde çıkan şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’a gönderen herkes, Mini Cooper çekilişine katılmaya hak kazanmıştı. Her şifrede 1 çekiliş hakkı olan vatandaşlar, ne kadar şifre gönderirse o kadar çekilişe katılma hakkı oluyordu. Peki, "Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları" İşte detaylar...

Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

TAKVİM GAZETESİ 2. DÖNEM ÇİTLİYO ÇEKİLİŞ SONUCU 2021 | ÇİTLİYO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞİ | HERKES ONU ÇİTLİYO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Birinci dönemin çekiliş sonuçlarının 29 Haziran (bugün) tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. İkinci dönemin sonucu ise 29 Eylül’de vatandaşlara duyurulacak. Sonuçlar Takvim gazetesinde yayınlanacak.

1. DÖNEM SONUCU BELLİ OLDU!

Mini cooper kazanan talihli belli oldu! 

İstanbul- Bilgin Uysal

2. DÖNEM SONUCU BELLİ OLDU!

ASİL TALİHLİ LİSTESİ

İstanbul- Melih Uysal

Yedek Talihliler;

Ankara- Taner Altuntaş

Rize- Mesut Alay

Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu belli oldu 2021! | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

 

 

 

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