Taliban Afganistan'da 15 vilayeti hakimiyeti altına aldı!

Afganistan'ın güneyi ve batısındaki Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin kontrolü Taliban'a geçti. Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, yaptığı açıklamada, Taliban'ın Badgis merkezi Kale-i Nav kentine yönelik saldırılarını dün sabah saatlerinde yoğun bir şekilde yaptığını söyledi. Saldırı sonrası bu sabah saatlerinde şehir merkezini Taliban'ın ele geçirdiği bildiren Bek, güvenlik güçlerinin etraftaki askeri kamplara sığındığını belirtti.

EN ÖNEMLİ BÖLGE TALİBAN TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Afganistan için önemli bir değere sahip olan en büyük kenti güneydeki Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah şehri Taliban'ın hakimiyeti altına girdi. Helmand Milletvekili Mirveyis Hadım da Taliban'ın Leşkergah kentini ele geçirmek için saldırılarını yaklaşık 20 gün önce başlattığını belirtti. Hadım, "Güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde kent merkezinde geri çekilmek zorunda kaldı. Şu an Leşkergah kenti Taliban'ın kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri ise Şurabek Havalimanı'na sığındı" diye ifade etti.

Bunun dışında Afganistan'ın güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Kandaha, Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçti.

TALİBAN HIZ KESMEDEN İŞGALE DEVAM EDİYOR