Taliban, ekonomik kriz yaşayan Afgan çalışanlara para yerine "buğday" ile maaş verecek!

Taliban, Afganistan'da gittikçe büyüyen ekonomik krizin ardından, yoksullara iş imkanı sağlamak adına "İş Karşılığında Buğday Projesi"ni hayata geçiriyor. Afgan çalışanlara emeklerinin karşılığında erzak verileceğini söyleyen Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, bu proje ile 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

ÖNCE KABİL VE ÇEVRESİNDE UYGULANACAK

Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine dikkat çeken Şerifi, buğday projesinin önce Kabil ve çevresinde, daha sonra da 34 ilde uygulanacağını belirterek, "Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerken, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"YOKSUL HALK İÇİN BU PROJEYİ PLANLADIK"

Planın tamamen Afgan vatandaşlara yardım sağlama amacıyla hayata geçirileceğini belirten Şerifi "Mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladık. 2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek" dedi.