Taliban yönetiminden kaçış! Afgan kadın futbol takımı ülkeyi terk etti

Bu sabah Torkham sınırından Pakistan’a geçiş yapan Afgan kadın futbol takımı, aileleri ve takım antrenörleriyle birlikte Lahor’a hareket ettiler.

Twitter’dan açıklama yapan Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, ülkelerine gelen Afganistan kadın futbol takımını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hüseyin, kaç oyuncu geldikleri ve ne kadar müddet kalacakları gibi detayları paylaşmadı.

Taliban’ın kadınların spor etkinliklerine katılmasına onay vermediği biliniyor.

Ayrıca Afganistan Kadın Milli Takımı'nın eski kaptanı Khalida Popal, aralarında kadın futbolcuların ve bazı farklı dallarda yer alan sporcuların bulunduğu 73 kişinin aileleriyle beraber Ağustos ayı içerisinde Afganistan dışına çıkmayı başardıklarını belirtti.