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  3. Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

Antalya'da bahçivan olarak çalışan 50 yaşındaki talihsiz adam yolun karşısına geçmek isterken hızla çarpan otomobilin kurbanı oldu.

Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

Dün saat 17:30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta korkunç bir olay yaşandı. Çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk, yolun karşısına geçmek istedi ancak Yaya geçidinden yürüyen Soytürk'e bu sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk'e başka bir otomobil daha çarptı.

Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

Soytürk, aracın çarpmasıyla yaklaşık 10 metre sürüklendi. Yaşlı adamın  araç altında kaldığını görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımı ile otomobilin altından çıkartılan Soytürk, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama gözlerini yumdu.

Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

Soytürk'ün cenazesi kardeşi ve kuzeni tarafından Adli Tıp Morgundan alındı. cenazesi Kumluca ilçesinde toprağa verilecek.

Talihsiz adam aracın çarpmasıyla yola fırladı,dadikalarca süründü!

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