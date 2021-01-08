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  3. Talihsiz adam yol kenarında koyun otlatırken canından oldu

Talihsiz adam yol kenarında koyun otlatırken canından oldu

İzmir'de yol kenarında koyun otlatan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Talihsiz adam yol kenarında koyun otlatırken canından oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi. İddialara göre, B.E (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle emniyet şeridinden çıktı.

Araç, daha sonra ise yol kenarında koyun otlatan B.Z (47)'ye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan B.Z olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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