Talihsiz adam yol kenarında koyun otlatırken canından oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi. İddialara göre, B.E (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle emniyet şeridinden çıktı.

Araç, daha sonra ise yol kenarında koyun otlatan B.Z (47)'ye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan B.Z olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.