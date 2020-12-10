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Tam 30 saniye sürdü! Tayvan'da 6,7 şiddetinde deprem

Tayvan Merkezi Hava Bürosu tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Tam 30 saniye sürdü! Tayvan'da 6,7 şiddetinde deprem 116

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu'ndan deprem açıklaması yapıldı.