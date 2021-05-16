29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arası uygulanan "tam kapanma" sürecinin bitişine sayılı saatler kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından "tam kapanma" döneminin ardından uygulanacak, yeni kısıtlamaları ve muafiyetleri kapsayan genelge yayımlandı. Söz konusu genelgenin yayımlanmasının ardından vatandaşlar hangi iş yerlerinin kapalı olacağını araştırmaya başladı. Haberimizde, Kademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar kapalı olan yerler neresi? Hangi iş yerleri kapalı 2021? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ? HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN NORMALLEŞME GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından başlayacak olan kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak 81 ilin valiliklerine genelge yolladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Kaynak: Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.

Genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti