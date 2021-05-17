Tam kapanma bitti, iki haftalık yeni dönem başladı: Kademeli normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor?
Tam kapanma bitti, iki haftalık yeni dönem başladı: Kademeli normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor?
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma, bugün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı öğrenilen "kademeli normalleşme" döneminin tüm detayları haberimizde.