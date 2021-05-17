Tam kapanma bitti, iki haftalık yeni dönem başladı: Kademeli normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma, bugün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı öğrenilen "kademeli normalleşme" döneminin tüm detayları haberimizde.

1 46 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkemizde artan pozitif vaka ve vefat sayılarının önüne geçebilmek amacıyla 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.