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Tam kapanmada alkol satışı yasağı kaldırıldı mı? Marketler, tekel bayilerde alkol satılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan tam kapanma döneminde alkol satışı yasağı uygulanacağı açıklanmıştı ancak yeni alınan karar nedeniyle Tam kapanmada alkol satışı yasağı kaldırıldı mı? Marketler, tekel bayilerde alkol satılacak mı? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Tam kapanmada alkol satışı yasağı kaldırıldı mı? Marketler, tekel bayilerde alkol satılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma döneminde alkol satışının yasak olacağını açıklamıştı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnafın alkol satmaya devam edeceğini açıklamış ve akıllarda soru işaretleri belirmişti. Peki Tam kapanmada alkol satışı yasağı kaldırıldı mı? Marketler, tekel bayilerde alkol satılacak mı?

TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI YASAĞI KALDIRILDI MI?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda alkol satışı yasağının kaldırıldığını açıkladı. Aybaş," Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun "dedi. 

Buna göre tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmaya devam edilecek.

MARKETLER, TEKEL BAYİLERDE ALKOL SATILACAK MI?

Marketler ve tekel bayilerde alkol satışı yasağının kaldırılmasıyla vatandaşlar alkol alabilecekler.

Tayfun Altuntaş
Editör
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