Önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sürecine geçildiğini duyurdu. Alınan bu kararın ardından hangi işletmelerin bu karardan muaf oldukları araştırılıyor. Peki Tam kapanmada bankalar açık mı 2021? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI 2021?

Gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan karar doğrultusunda tam kapanma sürecine geçildi. Dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre,bankalar başta olmak üzere yurt genelinde yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanların asgari sayıda olmak şartıyla hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgede yer alan bilgiye göre bankaların hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Ancak tam kapanma sürecine ilişkin olarak banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu doğrultuda bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan bankada hizmet veren çalışan sayılarında da bir kota olacağı belirtildi. Çalışan sayıları ise banka yönetimlerince belirlenerek banka şubeleri ile çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.

TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Dün gece yayımlanan tam kapanmaya ilişkin genelgeye göre tam kapanmadan bazı işletmeler ve meslek grupları muaf tutulacak. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerinin altı çizilerek bu kapsamda (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri muaf olacağı belirtildi.

TAM KAPANMADA GEÇERLİ OLACAK YENİ TEDBİRLER NELER?

Dün akşam Cumhur başkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada alınan yeni tedbirlere ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."