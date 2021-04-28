Vatandaşlar diş doktorlarının 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığınca paylaşılan tam kapanma yasaklarının yer aldığı genelgede tüm detaylar açıklandı. İşte Tam kapanmada dişçiler açık mı? Tam kapanmada diş klinikleri, diş hastaneleri açık mı? sorularının yanıtları.

TAM KAPANMADA DİŞÇİLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları aktardı,

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

TAM KAPANMADA DİŞ KLİNİKLERİ, DİŞ HASTANELERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler kısıtlamadan muaf tutulacak.