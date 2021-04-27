Tam kapanmada hastane randevusu olanlar ne yapacak 2021? Tam kapanmada hastane poliklinikler açık mı?

Türkiye, koronavirüs salgını kontrol altına almak ve yaklaşan turizm sezonunun en az riskle açılmasını sağlamak için tam kapanma dönemine girdi. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge dışında kalan birçok işletmenin faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar ara vereceği belirtilirken sağlık durumları nedeniyle hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar tam kapanma döneminde hastaneye gidip gidemeyeceğini araştırmak için Tam kapanmada hastane randevusu olanlar ne yapacak? Tam kapanmada poliklinikler açık mı? sorularının cevaplarını araştırıyor.

TAM KAPANMADA HASTANE RANDEVUSU OLANLAR NE YAPACAK 2021?

Tam kapanma döneminde hastanelerde randevusu olan vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Vatandaşlar hastane randevularına gidebilecekler ancak denetimlerde randevusu olduklarını ibraz etmeleri gerekecek.

TAM KAPANMADA HASTANE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde hastane poliklinikleri açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığının 81 ili valiliklerine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri genelgesine "Zorunlu sağlık randevusu olanlar" kapanmadan hastaneye gidebilecekler.

İçişleri Bakanlığının genelgesini okumak için tıklayınız.