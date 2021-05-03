Tam kapanma döneminde yatırımcılar tarafından merak edilen en önemli konuların başında kuyumcuların açık olup olmadığı var. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında muaf olan kurum ve kuruluşlar belli olmuştu. Peki Tam kapanmada kuyumcular açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada kuyumcular çalışıyor mu? İşte bu soruların cevabı...

TAM KAPANMADA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 29 Nisan Perşembe akşamı tam kapanma sürecine geçildi. Vatandaşlar tarafından tam kapanmada muaf olacak yerler arasında kuyumcuların olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede muaf olacak kişilerin ve yerlerin listesinde kuyumcular yer almıyor. Bu nedenle kuyumcular tam kapanma sürecinde kapalı kalacak.

TAM KAPANMADA KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?

17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar olan sürecek tam kapanma döneminde kuyumcular faaliyetlerine ara verecek ve çalışmayacaklar.

Tam kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak.

Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca izin belgelerini alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.