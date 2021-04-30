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Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 gün sürecek tam kapanma döneminin ilk gününde İzmir'de ana caddelerde sabah saatlerinde görülen yoğun trafik yerini sakinliğe bıraktı.

Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma" dönemi dün akşam saat 19.00 itibarı ile tüm yurtta başlarken, İzmir'de sabah saatlerinde gözlenen trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı.

Kentte, sabah saatlerinde kısıtlamadan muaf olup işe gitmek isteyen vatandaşlar hem trafikte hem de toplu taşımalarda yoğunluk oluşturmuştu. Öğle saatlerinde ise bu yoğunluğun yerini daha sakin bir trafiğe bıraktığı gözlendi.

İzmir'de kuzey ve güney ilçeleri birbirine bağlayan önemli kavşaklar ile kentin önemli ana arterlerinden Anadolu Caddesi ve Ankara Caddesi drone ile havadan görüntülenirken, trafik akışının normal seviyelerin altında olduğu görüntülere yansıdı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

Tam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü

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