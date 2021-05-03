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Tam kapanmayla birlikte İstanbul trafiği rahatladı

Geçtiğimiz perşembe akşamı uygulanmaya başlanan tam kapanmanın etkisiyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu azaldı.

Tam kapanmayla birlikte İstanbul trafiği rahatladı

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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