Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir!

Bir yıldan uzun süredir mücadele içinde olduğumuz yeni tip koronavirüs salgınında, kademeli normalleşmenin dördüncü etabına bugün geçildi. Birçok kısıtlamanın kaldırılmasıyla eski normallerimize dönüş başlarken bu süreci değerlendiren uzmanlar, "Tedbirlere uymaz, aşılama hızında da düşüş olursa Eylül-Ekim aylarında Türkiye dördüncü dalgayı görebilir" uyarısında bulundu.