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  3. Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir!

Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulaması hızla devam ederken vaka ve vefat sayılarının düşmesi sonucu normalleşmeye geçildi. Ancak uzmanlar hala tedirgin. Normalleşme sürecinde tedbirlere uyulmaması halinde, aşılama da yavaşlarsa dördüncü dalganın gelmesinden endişe ediliyor.

Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir! 1120

Bir yıldan uzun süredir mücadele içinde olduğumuz yeni tip koronavirüs salgınında, kademeli normalleşmenin dördüncü etabına bugün geçildi. Birçok kısıtlamanın kaldırılmasıyla eski normallerimize dönüş başlarken bu süreci değerlendiren uzmanlar, "Tedbirlere uymaz, aşılama hızında da düşüş olursa Eylül-Ekim aylarında Türkiye dördüncü dalgayı görebilir" uyarısında bulundu.