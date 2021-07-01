Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir!
Tam normalleştik derken uzmanlardan korkutan uyarı! Rehavete kapılmayın, sonbaharda dördüncü dalga gelebilir!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulaması hızla devam ederken vaka ve vefat sayılarının düşmesi sonucu normalleşmeye geçildi. Ancak uzmanlar hala tedirgin. Normalleşme sürecinde tedbirlere uyulmaması halinde, aşılama da yavaşlarsa dördüncü dalganın gelmesinden endişe ediliyor.