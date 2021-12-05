Tamirat yapan tesisatçı buldu! Kilise duvarından çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

Bir arıza dolayısıyla Lakewood Kilisesi'ne giden tesisat ustası duvardaki delikte 200 bini nakit, 400 bini çek şeklinde 600 bin dolar buldu. 2 Aralık Perşembe günü konuya ilişkin Morning Bull adlı radyo programına konuk olan tesistaçı başından geçenleri anlattı.

10 Kasım Çarşamba günü Lakewood Kilisesi'nde çalıştığı sırada şoke edici bir şeyle karşılaştığını ifade eden tesisat ustası yaptığı açıklamada "Duvarda gevşek duran bir tuvalet vardı, biz de fayansı söktük. Daha sonra tuvaleti de söktük ve ben de yalıtım malzemelerinden bazılarını çıkardım. O anda duvardan yaklaşık 500 zarf düştü" ifadelerini kullandı. Bu durum karşısında şaşırdığını söyleyen tesisatçının açıklamaları 2014'te yaşanan hırsızlık olayını akıllara getirdi.

KİLİSEDE HIRSIZLIK

Polis, zarflardaki para ve çeklerin bu soygunla ilişkili olup olmadığını henüz tespit edemedi. Kilise de zarflardaki toplam para miktarına dair bir açıklama yapmadı. Houston Polis Teşkilatı, cuma günü bir toplantı düzenleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kiliseyi eşi Joel Osteen'le birlikte işleten Victoria, tesisatçıya minnettar olduğunu söyleyerek "Dünyadaki en dürüst kişilerden biri olmalı. Hiçbir güvenlik kamerasının bulunmadığı bir tuvaletten söz ediyoruz. Paranın bir kısmını cebine atabilirdi ama o hemen olayı bildirdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında Lakewood Kilisesi'nde büyük bir hırsızlık yaşanmıştı.

Yetkililer polise ihbarda bulunmuş ve araştırma sonucunda kilisenin kasasından en az 600 bin doların (yaklaşık 8,2 milyon TL) çalındığı anlaşılmıştı. Polis, bunun 200 bin dolarının (yaklaşık 2,7 milyon TL) nakit para, 400 bin dolarının da (yaklaşık 5,4 milyon TL) çek olduğunu bildirmişti.