Taner Ölmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Taner Ölmez Sevgilisi...

Ekranların sevilen ismi Taner Ölmez, oynadığı dizi ve filmleriyle büyük beğeni topluyor. Türkiye'den ve yurt dışından hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu, son olarak Mucize Doktor dizisinde başrol oyuncusu olarak görev aldı. Peki, Taner Ölmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

TANER ÖLMEZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Taner Ölmez'in, Tuncelili olduğu biliniyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, 6 yaşında iken ailesi birlikte Tunceli'den İstanbul'a göç etmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul'un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır. Medcezir dizisinde oynadığı rol ile üne kavuşan Taner Ölmez, şimdilerde birçok genç kızında sevgilisi.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Taner Ölmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Ahmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Tayfur) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Aleko) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Osman) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Osaman) (Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Çoban Ahmet) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Mert Asım Serez) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Deniz) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Celal) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Sadık) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul’un Altınları (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Vakit (Ezan) (Kısa Film)

2009 – Kül ve Ateş (Hayati) (TV Dizisi)

2009 – Kapalı Çarşı (Gıyabettin) (TV Dizisi)

TANER ÖLMEZ SEVGİLİSİ

Taner Ölmez'in uzun süredir birliktelik yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla, evlilik planları kuruyor.