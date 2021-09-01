Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir süre önce mültecilere yönelik yaptığı açıklama ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özcan, zamlı su kararı açıklaması ile tepki çekmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı bir açıklama dolayısıyla Twitter'da trend topic oldu. Bu kapsamda Tanju Özcan ne dedi? | İğrençsin Tanju Özcan paylaşımlarının sebebi ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Mültecilere yönelik zamlı su kararı ile eleştiri oklarının hedefi olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir programda mide bulandıran imada bulundu.

Özcan'ın kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını imalı anlatma şekli mide bulandırdı.

İĞRENÇSİN TANJU ÖZCAN PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Tanju Özcan programda şu açıklamaları yaptı:

"Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz?' dedi. Hemen Ankara'ya dönmem gerekiyor. Özel değilse burada söyleyebilir misiniz dedim. 'Tabii söylerim, benim bebeğim olmuyor da bana yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Ben de 'Hanımefendi ben size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direkt böyle konuya girince baktım etraftakiler gülüyor... "

İşte o görüntü:

Tanju Özcan'a sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

İşte O tepkilerden bazıları:

"- Senin gibileri Anadolu'nun ilçelerindeki kahvede okeye dördüncü yapmazlar, Bolu'ya belediye başkanı yapmışlar.

- Bir kadının anne olamaması bile onu derinden yaralarken bu kadının mahrem isteğini sen nasıl böyle uluorta anlatabilirsin.

- Partiden ihraç etmeniz için daha ne yapması lazım?

- Bir şehri yöneten adam çocuk hasretiyle yanan bir kadının derdini bel altına nasıl indirir mide bulandırıcısınız.

- Seviyesizlik diz boyu...

- Biri size kalp hastasıyım yardımcı olabilir misiniz dese; beni kalp ameliyatı edin mi demek istemiş olur? Ama insanın fikri neyse zikri de odur.

- Nasıl bir iç dünyanız var da yardım istemek için gelen bir kadını imâ ettiğiniz gibi anlayabiliyorsunuz?

- Allah bu milleti sizin gibi rezillere muhtaç etmesin."