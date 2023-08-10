Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için önemli bir iddiada bulundu. Kıldarçoğlu için övgüler dizdiği için Yarkadaş'a"yalaka" diyen Özcan, Barış yarkadaş için "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.

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Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdiği için "yalaka" diyerek yüklendiği Barış Yarkadaş için "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaş arasında yaşanan tartışamayı daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında konuk olan Tanju Özcan, Barış Yarkadaş'ın yerel seçimlerde aday gösterileceğini öne sürdü.

"KADIKÖY'E ADAY YAPILDI"

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi bir söz aldığını dile getiren Özcan, Barış Yarkadaş için "İstanbul'un kupon belediyelerinden birine aday yapıldı. O da Kadıköy." şeklinde konuştu.

"SOKAĞA ÇIKSIN KENDİSİ DE GÖRECEK"

Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'nun tabandan yüzde 79 destek aldığına yönelik iddiasına da yanıt veren Özcan, "Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." dedi.

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