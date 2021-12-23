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  3. Tanju Özcan'dan dikkat çeken ifadeler! 'Bunu kabul etmiyorum' diyerek açıkladı

Tanju Özcan'dan dikkat çeken ifadeler! 'Bunu kabul etmiyorum' diyerek açıkladı

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan emlak vergisine yüzde 18’lik zam ile ilgili mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Özcan, bir süre önce yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle tepki çekmişti.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken ifadeler! 'Bunu kabul etmiyorum' diyerek açıkladı

Bir süre önce kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı konuk olduğu programda anlattıktan sonra vatandaşların tepki gösterdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Belediyelerden alınan emlak vergisine kararname ile yüzde 18’lik zam geldiğini anımsatan Özcan, bu zammı istemediğini kararın geri çekilmesi için dava açtığını söyledi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla tepki çeken Tanju Özcan, bu kez Bolu Adliyesi'nin  önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  Emlak vergisine sorgusuz sualsiz yüzde 18,1’lik bir zam yapıldığını söyleyen Özcan, yaralanan kararnamenin adaletli olmadığını ifade etti. 

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN O AÇIKLAMALARI NEDENİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tanju Özcan, Eylül ayında konuk olduğu programda  kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen diyalogu anlatınca tepki çekmişti.

Bolu'da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan, kadının "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" sözleri üzerine '"Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...." demiş ve bunu programda anlatmıştı. Özcan'ın ima içeren sözleri ve anlattıklarından sonra gülümsemesi tepkiye neden olmuştu.

Sosyal medyada 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulunulan Özcan, Twitter'da trend topic olmuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kadınlar, belediye binası önüne ‘Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bırakmıştı.

Tanju Özcan en son "Göçmenler kalsın mı gitsin mi diye referandum sandığı kuralım“ çağrısında bulunması dolayısıyla tepki çekmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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