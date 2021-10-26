Tanklarla mücadele eden 15 Temmuz Gazisi, koronavirüsle mücadele edemedi, hayatını kaybetti!

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimi sonucu, cennet vatanını korumak isteyen milyonlarca korkusuz Türk, o gece ne pahasına olursa olsun, milletinin ve devletinin arkasında olduğunu ve bu ülkeyi kimselere yem etmeyeceklerini kanıtladılar. Aralarında bir isim vardı ki, teslimiyetini ortaya koyarak tanklarla mücadele etmiş, o esnada ağır yaralanarak "Gazi" unvanına sahip olmuştu. Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş, bu defa koronavirüsle mücadele etmek için çok çaba sarf etti ancak, başarılı olamadı. 5 çocuk babası olan Kıntaş, hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lokanta işletmeciliği yapan Kıntaş için Şanlıurfa Yusuf Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Mehmet Şükrü Kıntaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TANKLARI NASIL DURDURDUKLARINI ANLATMIŞTI

15 Temmuz Gazisi Kıntaş, hain gecede tankları nasıl durdurduklarını anlattığı röportajında "Tankların önüne geçtik. 'Acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz' diye düşünürken kalabalıktan 'Tankların egzozlarını kapatırsak tanklar stop eder' diye bir ses duyduk. Ben ona Hızır A.S. diyorum çünkü o arkadaşın kim olduğunu hiçbir zaman bulamadık. Bunun üzerine biz elbiselerimizle tankların egzozlarını ve filtrelerini tıkamaya başladık. Tanklar bu şekilde stop etmeye başladı." ifadelerine yer vermişti.