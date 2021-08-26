Tansiyon yükseliyor! Kabil'de art arda patlamalar Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarında gündüz gerçekleşen 2 patlama sonrası akşam saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Afganistan'da tansiyon iyice yükselirken 6. bir patlama daha olduğu aktarıldı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından ortalık karışmaya devam ediyor Afganistan'ın başkenti Kabil'de gündüz saatlerinde 2 patlama oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen üçüncü patlama sonrası Pentagon Sözcüsü John Kirby, ülkesi ABD'de açıklamada bulundu. Fakat söz konusu patlamanın ardından Kabil'de başka patlamalar daha meydana geldi. Hamit Karzai Havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırı sonrası başkent Kabil'de 6. patlamanın olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaşanılan üçüncü patlama sonrası, ilk patlamalarla birlikte en az 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 140 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Berkem Temizel Gece Editörü