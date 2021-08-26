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Tansiyon yükseliyor! Kabil'de art arda patlamalar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarında gündüz gerçekleşen 2 patlama sonrası akşam saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Afganistan'da tansiyon iyice yükselirken 6. bir patlama daha olduğu aktarıldı.

Tansiyon yükseliyor! Kabil'de art arda patlamalar

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından ortalık karışmaya devam ediyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gündüz saatlerinde 2 patlama oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen üçüncü patlama sonrası Pentagon Sözcüsü John Kirby, ülkesi ABD'de açıklamada bulundu. Fakat söz konusu patlamanın ardından Kabil'de başka patlamalar daha meydana geldi.

Hamit Karzai Havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırı sonrası başkent Kabil'de 6. patlamanın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşanılan üçüncü patlama sonrası, ilk patlamalarla birlikte en az 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 140 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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