Tansu Çiller Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

PROF.DR.TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Mayıs.1946

Tansu Çiller kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Başbakan, Politikacı

Tansu Çiller doğum yeri : İstanbul

TANSU ÇİLLER BİYOGRAFİSİ

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan siyasetçi ve ekonomi profesörü.

Tansu Çiller, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde veren Çiller, doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesi'nde devam ettirdi. 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu.

Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapan Çiller, 1990 yılı kasım ayında Doğru Yol Partisinde politikaya girdi. 1991 yılı seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Çiller, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan, Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev aldı.



Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı seçilerek başbakanlık görevini bırakmasından sonra DYP genel başkanlığına adaylığını koydu. Tansu Çiller, 13 Haziran 1993 tarihli DYP olağanüstü genel kurulunda en yüksek oyu alarak genel başkan seçildi ve Türkiye'nin ilk bayan başbakanı oldu. Ekonomi üzerine 9 yazı yazdı.

İki çocuk annesi olan Tansu Çiller, İngilizce ve Almanca bilmektedir.