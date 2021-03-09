Tansu Çiller'de Cougar helikopteri yorumu: Asker istedi!

Bingöl'den havalanarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde kırıma uğrayan Cougar helikopter kazasında tartışmalar devam ediyor. Fatih Altaylı'nın "Bu helikopterler, teröristlerden daha çok askerimizi öldürdü" yorumu üzerine ortaya atılan “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı” eleştirilerine son noktayı, helikopterlerin alındığı dönemde başbakan koltuğunda oturan Tansu Çiller koydu. Çiller, bu tip helikopterin alınmasını askerin istediğini belirtti.

"EVLATLARIMA ZARAR VERECEK BİR ŞEYİ ALMAM MÜMKÜN MÜ?"

Tatışmalar üzerine konuya açıklık getiren eski başbakan Tansu Çiller, bu helikopterlerin alındığı zamanı çok net hatıladığını belirterek dönemde Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanı olduğunu, savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapıldığını ve askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda hükümete önerilerde bulunduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Çiller, "Coguar’ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir" ifadelerinin ardından kendisine, Cougar alınmamasına yönelik TSK'den itiraz gelmediğini, aksi halde en ufak tereddüt duymadan alınmasını reddedeceğini söyledi.

"BENİM FRANSA TERCİHİM OLMADI, ASKERE BIRAKTIM"

Kendisine asker ne önersiyse onu yaptığını söyleyen Çiller, terörle mücadelenin sadece içeride değil dışarıda da yapıldığını vurgulayarak, "Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"Gümrük Birliği’nde Fransa’nın desteğini sağlamak için TSK’nın itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterleri aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Çiller, kendisinin Fransa tercihi olmadığını, alınacak helikopterin teknik bir konu olduğunu ve kendisinin teknik konuları her zaman askere bıraktığını, askerlerin talepte bulanması üzerine siyaseten engelleri aşarak askerin isteğini yerine getirdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kırıma uğrayarak kaza geçiren Cougar tipi helikopterde, biri korgeneral 11 asker şehit olmuş, Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, Cougar helikopterlere ilişkin olarak, "AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındı, asker kesinlikle karşıydı" açıklamasını yapmıştı.