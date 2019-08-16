Tansu Polatkan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TANSU POLATKAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1947

Tansu Polatkan kaç yaşında :

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Meslek : Spiker

Tansu Polatkan doğum yeri : İstanbul

TANSU POLATKAN BİYOGRAFİSİ

Tansu Polatkan, 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu AfyonHüseyin Sümer İlkokulu’da okudu. Mikrofon ile tanışması Afyon’da ilkokul beşinci sınıfta okurken oldu. 23 Nisan günü Afyon Belediye hoparlöründe şiir okudu.

1961 yılından beri Ankara’da yaşamaktadır. Liseyi Ankara’da Ankara Yıldırım Bayezid Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü bitirdi.

1964 yılında Ankaragücü genç takımın da futbola kaleci olarak başladı. Lise ve Üniversite yıllarında PTT ve Toprak spor takımların da oynadı. 1967 yılında PTT takımına profesyonel olarak geçti, 3 yıl bu takımda kaldıktan sonra Toprakspor’a transfer oldu. 1972 yılında TRT'nin açtığı spor spikerliği sınavını kazanınca futbolu bıraktı. Halit Kıvanç, Arman Talay, Çetin Çeki, Zafer Cilasun, Jülide Gülizar, Serpil Hamdi Tüzün gibi isimlerden kurslar aldı.

1973 yılından 2012 Mart ayında emekli olana kadar kadar TRT’de çalıştı. TRT'de spor spikeri, spor haberleri müdür yardımcısı ve müdürü olarak görev aldı. Dünya kupası finalleri, Avrupa Futbol şampiyonası ile Olimpiyat ve Akdeniz oyunların da yayın yaptı. 1997 yılında Ankara'dan yayın yapan CTV'de iki yıla yakın bir süre Spor yöneticisi olarak çalıştı.



Sayısız futbol maçı anlatımının yansıra, Tenis, Hentbol, Voleybol, Yüzme, jimnastik gibi spor dallarının naklen yayının da görev aldı.

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