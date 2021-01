Tanya Roberts kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? James Bond filmi A View to a Kill'de canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Tanya Roberts vefatının ardından merak konusu oldu. Peki Tanya Roberts kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü?

TANYA ROBERTS KİMDİR?

Tanya Roberts sahne adıyla bilinen Victoria Leigh Blum (15 Ekim 1955 - 3 Ocak 2021) Amerikalı aktris ve yapımcıydı.

Roberts, 1955'te New York , Bronx'ta İrlandalı bir babanın ve Yahudi bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Barbara adında bir ablası var. [3] Roberts'ın babası Manhattan'da dolmakalem satıcısı olarak çalışarak ailelerine mütevazı bir gelirle geçimini sağladı. [4] Roberts ve kız kardeşi, Bronx'un merkezinde büyüdüler.

Birkaç yıl boyunca Toronto (Mississauga) yakınlarında yaşamak için annesiyle birlikte New York'tan taşındı ve burada bir fotoğraf portföyü oluşturmaya ve bir modelleme kariyeri için planlar yapmaya başladı. 15 yaşında liseden ayrıldı ve bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde otostop yaparak yaşadı. Sonunda New York'a döndü ve bir moda ve kapak modeli oldu. Psikoloji öğrencisi Barry Roberts'la tanıştıktan sonra (bir film için sırada beklerken), ona bir metro istasyonunda evlenme teklif etti ve yakında evlendiler. Barry senarist olarak kariyerini sürdürürken , Lee Strasberg ve Uta Hagen ile Actors Studio'da Tanya Roberts adıyla çalışmaya başladı.

Roberts kariyerine Excedrin , Ultra Brite , Clairol ve Cool Ray güneş gözlüklerinin TV reklamlarında model olarak başladı . Broadway dışı yapımlar Picnic ve Antigone'da ciddi roller oynadı . Ayrıca Arthur Murray dans eğitmeni olarak kendini destekledi . İlk filmi, korku filmi Forced Entry (1975) idi. Bunu komedi filmi The Yum-Yum Girls (1976) izledi .

1977'de kocası kendi senaryo yazarlığı kariyerini güvence altına alırken çift Hollywood'a taşındı. Ertesi yıl, Roberts, Fingers adlı diziye katıldı . 1979'da Roberts kült film Tourist Trap ve Racquet ve California Dreaming'de rol aldı . Roberts, pek çok televizyon pilotunda yer aldı, ancak bunlar kabul edilmedi; Zuma Beach (1978 komedi), Pleasure Cove (1979) ve Waikiki (1980).

Roberts yerine yaklaşık 2000 aday arasından 1980 yazında seçildi Shelley Hack içinde beşinci sezon dedektif televizyon dizisinin Charlie'nin Melekleri . Roberts, yumruklarını silahından daha fazla kullanan sokak dövüşçüsü Julie Rogers'ı canlandırdı. Yapımcılar Roberts'ın varlığının dizinin azalan reytinglerini yeniden canlandıracağını ve diziye medyanın ilgisini yeniden canlandıracağını umdu. Sezonun galasından önce Roberts, People dergisinin kapağında, Roberts'ın düşüş gösteren seriyi iptal edilmekten kurtarıp kurtaramayacağını soran bir manşetle yer aldı . Roberts'ın Kasım 1980'deki ilk çıkışına rağmen, seri sürekli olarak kötü reytingler aldı ve Haziran 1981'de iptal edildi.

Roberts , üstsüz bir yüzme sahnesi içeren macera fantastik filmi The Beastmaster'da (1982) Kiri'yi canlandırdı . Filmin tanıtımına yardımcı olmak için Playboy'da çıplak bir fotoğrafta yer aldı ve bu sayının Ekim 1982 kapağında yer aldı. 1983'te Roberts , orta çağ romanı Orlando Furioso'ya dayanan İtalyan yapımı macera fantastik filmi Hearts and Armor'u ( Paladini-storia d'armi e d'amori ve Paladins - Aşk ve Silahların Hikayesi olarak da bilinir) çekti . Murder Me, Murder You adlı televizyon filminde özel dedektif Mike Hammer'ın dolgun sekreteri Velda'yı canlandırdı.(1983). İki bölümden oluşan pilot, ortak televizyon dizisi Mickey Spillane'nin Mike Hammer'ı yarattı . Bir sonraki projesi Sheena: Queen of the Jungle (1984) üzerinde çalışmak üzere Mike Hammer serisindeki rolüne devam etmeyi reddetti . Film bir gişe ve kritik bir felaketti ve ona Razzie Ödülleri'nde "En Kötü Kadın Oyuncu" adayı oldu .

Roberts , A View to a Kill'de (1985) Bond kızı Stacey Sutton rolünde yer aldı . Bu performansın ardından, eleştirmenler tarafından bir Razzie Ödülü'ne tekrar aday gösterildi. Roberts'ın diğer 1980 filmleri arasında; Night Eyes , erotik bir gerilim; Profesyonel güreş dünyasında geçen bir aksiyon filmi olan Body Slam (1987) ve Afrika'da haksız yere hapsedilmiş bir kadın hakkında bir film olan Purgatory .

Roberts, Margaux Hemingway ile birlikte Inner Sanctum'da (1991) rol aldı . 1992'de Sins of Desire'da Kay Egan'ı canlandırdı . 1994 yılında Hot Line kablo dizisinde yer aldı ; ve 1996'da The Pandora Directive video oyununda .

Roberts, 1998'de televizyon dizisi That '70s Show'da Midge Pinciotti rolünü üstlendi . Roberts, E'de ortaya çıktı ! Gerçek Hollywood Hikayesi , 2001 yılında kocası ölümcül bir şekilde hasta olduğu için diziden ayrıldı. Charlie'nin Meleklerine Q Rehberi (2008) kitabının önsözünü yazdı .

Oyuncu, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill (Ölüme Bir Bakış) ile büyük bir çıkış yakalamıştı ancak bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

Roberts, 1974'ten 2006'daki ölümüne kadar Barry Roberts ile evlendi. Çocukları yoktu. Roberts, Hollywood Hills, California'da yaşıyordu .