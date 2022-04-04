Tarih netleşti! Bakan Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması! "Son aşamaya geldik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında enflasyonr rakamlarını değerlendirdi; 3600 ek gösterge için açıklamada bulundu.

ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 61'in üzerinde gelmesi hakkında konuşan Bakan Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım" dedi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

3600 ek gösterge içinse mayıs ayını işaret eden Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" ifadelerini kullandı.