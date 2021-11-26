Tarih verildi! BioNTech'ten flaş 'yeni varyant' açıklaması

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen koronavirüs varyantına ilişkin açıklama yapıldı.

B.1.1.529 adı verilen yeni koronavirüs varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu ifade edildi.

"2 HAFTA İÇİNDE LABORATUVAR TESTLERİNDEN DAHA ÇOK VERİ BEKLİYORUZ"

BioNTech'ten yapılan açıklamada B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığı ifade edildi ve "En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz." denildi.

Laboratuvar testleri sonrası elde edilen verilerin yeni varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğuna yer verildi.

ÖZEL AŞIYA YÖNELİK TEKNİK DENEMELER BAŞLADI

Pfizer ve BioNTech'in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.

KORONAVİRÜSÜN B.1.1.529 ADI VERİLER VARYANTI

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.