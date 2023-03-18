Tarihe geçen görüşme: Bakan Çavuşoğlu Mısır’da! 11 yıl sonra ilk temas kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’da mevkidaşı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Tarihe geçen görüşme: Bakan Çavuşoğlu Mısır’da! 11 yıl sonra ilk temas kuruldu

Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra başlayan ilişkilerde önemli bir adım atıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’in daveti üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu ülkeye gitti.

İKİLİ GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Shoukry tarafından kapıda karşılandı. Çavuşoğlu ve Shoukry daha sonra ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.

Tarihe geçen görüşme: Bakan Çavuşoğlu Mısır’da! 11 yıl sonra ilk temas kuruldu

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

11 YIL SONRA ZİYARET EDEN İLK BAKAN OLDU

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

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