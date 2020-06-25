Tarihi binaları yakan adamdan şaşırtan açıklama: ''Yakmadan duramıyorum''

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı tarihi ahşap binayı yaktıktan sonra polis tarafından yakalanıp ifadesi alınan adamın "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" sözleri görenleri hayrete düşürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana gelen olayda geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde tarihi ahşap binada yangın çıktı. Çevredeki otel ve evlerin sahiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturmada incelenen güvenlik görüntüleri kapsamında 'yangın çıkarmak' suçundan 10 kaydı bulunan Serdar Urgan, yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" diyen Urgan, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

''MERAK VE İLGİ YANGIN ÇIKARMAYI TETİKLİYOR''

Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli ise yangın ve ateş çıkarma hastalığının ruhsal bir hastalık olduğunu ve bunun 'piromani' olarak da söylenebileceğini belirterek bu hastalıkla ilgili "Piromani 'dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler" diye konuştu.