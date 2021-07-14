Tarihi buluşma: Fenerbahçe, Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları ortak yayında bir araya gelecek

Türkiye tarihi bir yayını izleyecek. Eski zamanlarda farklı partilerden siyasetçilerin ekran başında buluşması gibi bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Habertürk TV'de özel bir yayınla bir araya gelecek.

PROGRAMDA KONUŞULACAKLAR

Serap Belet'in sunumuyla ekrana gelecek program saat 22.00'de başlayacak. Programda TFF'nin yabancı kuralı, Kulüpler Birliğinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklama ile talepleri ve Türk futbolunun geleceğinin konuşulması bekleniyor.