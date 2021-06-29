Tarihi lekeleyen boyalar temizleniyor. Kapadokya için harekete geçildi

Önemli turizm merkezlerimizden biri olan peribacalarının üzerine yazılan yazılar çirkin bir görüntü oluşturarak tarihi güzelliğe gölge düşürüyordu. Gelen ihbarlar üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürütmeye başladı. Sonrasında peribacalarının üzerine yazılan sprey boyalar mikro kumlama yöntemi kullanılarak temizlendi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel gündeme gelen bu görüntü kirliliğinden sonra yaptığı açıklamada, “Arzu etmediğimiz bu çirkin saldırıdan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Konservasyon Müdürlüğü olarak buradaki yazıların silinmesiyle ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İnşallah bu kirlilikten arındıracağız” sözlerini aktarmıştı.