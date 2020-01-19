Tarihi Libya Konferansı sona erdi!

Tarihi Libya Zirvesi sona erdi. Liderler konferansın yapıldığı otelden ayrılmaya başladı.

İlk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson otelden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da otelden ayrılarak havalimanına doğru hareket etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise otelden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

MERKEL NE DEDİ?

Almanya Başbakanı Merkel, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Hafter ve Sarrac'ın bugün burada olması çok önemliydi. Ateşkesin devamlılığı konusunda hemfikir olduk. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi" dedi.

SİLAH AMBARGOSUNA SAYGI DUYULMASI ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres, "Libya'daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik" şeklinde konuştu.

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