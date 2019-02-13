Tarihte bugün 18 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 18 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 18 Şubat günün önemi nedir, 18 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 18 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 18 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 18 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
18 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|18/02/1294
|Ölüm
|Kubilay Han, Moğol imparatoru (d. 1215)
|18/02/1451
|Olay
|Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ikinci kez tahta çıktı.
|18/02/1535
|Ölüm
|Heinrich Cornelius Agrippa, Astrolog, simyacı (d. 1486)
|18/02/1546
|Ölüm
|Martin Luther, Alman dini reformist (d. 1483)
|18/02/1564
|Ölüm
|Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.
|18/02/1564
|Ölüm
|Michelangelo, İtalyan heykeltraş, şair, mimar, ressam d. 1475)
|18/02/1654
|Ölüm
|Balzac, Fransız yazar (d. 1594)
|18/02/1695
|Olay
|Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.
|18/02/1745
|Doğum
|Alessandro Volta, İtalyan fizikçi (ö. 1827)
|18/02/1856
|Olay
|Islahat Fermanı yayınlandı
|18/02/1878
|Olay
|II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.
|18/02/1885
|Olay
|Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı.
|18/02/1890
|Doğum
|Boris Pasternak, Rus şair, yazar, 1958 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1960)
|18/02/1896
|Doğum
|André Breton, Fransız sürrealist şair, yazar (ö. 1966)
|18/02/1898
|Doğum
|Enzo Ferrari, İtalyan yarış arabaları sürücüsü ve üreticisi (ö. 1988)
|18.02.1903
|Doğum
|Nikolay Podgorni, SSCB devlet başkanlarından (ö. 1983)
|18.02.1913
|Olay
|Raymond Poincaré Fransa devlet başkanı oldu.
|18.02.1920
|Ölüm
|Köprülü Hamdi Bey, Kuvay-ı Milliye komutanlarından ve kaymakam (d. 1888
|18.02.1920
|Doğum
|Eddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri (ö.1945)
|18.02.1925
|Ölüm
|Osmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.
|18.02.1926
|Doğum
|Halit Kıvanç, Sunucu
|18.02.1929
|Doğum
|Sinema yönetmeni Ertem Eğilmez.
|18.02.1930
|Olay
|Clyde Tombaugh, Ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.
|18.02.1931
|Doğum
|Toni Morrison, ABD' li, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar
|18.02.1932
|Olay
|Japon imparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.
|18.02.1932
|Doğum
|Yönetmen Milos Forman.
|18.02.1933
|Doğum
|Yoko Ono, Japon müzisyen
|18.02.1933
|Doğum
|Amerikalı sinema oyuncusu Kim Novak.
|18.02.1936
|Doğum
|Jean Marie Auel, ABD'li yazar
|18.02.1937
|Olay
|İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.
|18.02.1941
|Olay
|Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.
|18.02.1941
|Olay
|16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıktı.
|18.02.1942
|Doğum
|Tolga Aşkıner, Oyuncu
|18.02.1943
|Olay
|Naziler Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.
|18.02.1948
|Doğum
|Sinema oyuncusu Kadir İnanır.
|18.02.1950
|Doğum
|Cybill Shepherd, ABD'li sinema oyuncusu
|18.02.1952
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) üyeliğini onayladı.
|18.02.1954
|Doğum
|John Travolta, ABD'li sinema oyuncusu
|18.02.1957
|Ölüm
|Atatürk'ün Amirali olarak anılan Şükrü Onan.
|18.02.1963
|Ölüm
|Fernando Tambroni, İtalyan politikacı
|18.02.1964
|Doğum
|Matt Dillon, ABD'li sinema oyuncusu
|18.02.1965
|Olay
|Gambiya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
|18.02.1966
|Ölüm
|Robert Rossen, ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı (b. 1908)
|18.02.1967
|Olay
|Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.
|18.02.1967
|Doğum
|Roberto Baggio, İtalyan futbolcu
|18.02.1967
|Ölüm
|Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü. (d. 1904)
|18.02.1968
|Doğum
|Molly Ringwald, ABD'li oyuncu
|18.02.1971
|Olay
|Elazığ Senatörü Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.
|18.02.1974
|Olay
|Kiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.
|18.02.1977
|Olay
|İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) "amaç dışı faaliyet" gösterdiği gerekçesiyle süresiz kapatıldı. İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) Dev-Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) İstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluşturuyordu.
|18.02.1977
|Olay
|Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.
|18.02.1981
|Ölüm
|Besteci ve Orkestra Şefi Şerif Yüzbaşıoğlu İstanbul'da öldü.
|18.02.1985
|Olay
|Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi. 1985 yılı bugün, Tarım Koruma İlaçları A.Ş'nin İstanbul Kartal ve İzmit Derince'deki işyerlerinde alınan grev kararının, 60 gün ertelenmesi kararlaştırıldı.Aynı gün, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası'nın hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.
|18.02.1986
|Ölüm
|Yaşamım, ölümüm her yaşam, her aşk ve her ölüm olmalı diyen yazar Tezer Özlü , intihar ederek.
|18.02.1987
|Olay
|Türkiye'de 12 Eylül sonrası yaşanan en büyük grev olan NETAŞ grevi bugün anlaşmayla sonuçlandı.
|18.02.1988
|Olay
|İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı, ''Lütfi Kırdar'' olarak değiştirildi.
|18.02.1993
|Olay
|Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kemal Kılıç İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.
|18.02.1994
|Olay
|Demokrasi Partisi'nin (DEP) Genel Merkezi bombalandı, bir kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Demokrasi Partisi (DEP) yılbaşından beri 4 kez saldırıya uğramıştı. Olayı İslami Cihat Örgütü üstlendi.
|18.02.1995
|Olay
|Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)çatısı altında birleşti. Kurultaya katılan 1003 delege CHP'de, 635 delege SHP'de birleşmek için oy kullandı. İki partinin genel başkanlarının anlaşması sonucu Sosyaldemokrat Halkçı Parti'li Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.
|18.02.1997
|Olay
|Tansu Çiller TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.
|18.02.1998
|Ölüm
|Çevirmen Melahat Togar.
|18.02.2003
|Olay
|Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında yaklaşık 200 kişi öldü.
|18.02.2004
|Olay
|İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.
|18.02.2005
|Ölüm
|Mustafa Güzelgöz, Türk kütüphaneci
|18.02.2007
|Olay
|NBA All Star 2007 maçı Las Vegas'ta yapıldı.
|18.02.2008
|Ölüm
|Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen, senarist.
|18.02.2008
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
|18.02.2008
|Olay
|Antalya ya 15 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.Fotoğraf makinesi ni alan vatandaş sokaklara döküldü.
Etiketler : Tarihte bugün
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