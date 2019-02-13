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Tarihte bugün 18 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 18 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 18 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 18 Şubat günün önemi nedir, 18 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 18 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 18 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 18 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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18 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

18/02/1294ÖlümKubilay Han, Moğol imparatoru (d. 1215)
18/02/1451OlayYedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ikinci kez tahta çıktı.
18/02/1535ÖlümHeinrich Cornelius Agrippa, Astrolog, simyacı (d. 1486)
18/02/1546ÖlümMartin Luther, Alman dini reformist (d. 1483)
18/02/1564ÖlümProtestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.
18/02/1564ÖlümMichelangelo, İtalyan heykeltraş, şair, mimar, ressam d. 1475)
18/02/1654ÖlümBalzac, Fransız yazar (d. 1594)
18/02/1695OlayOsmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.
18/02/1745DoğumAlessandro Volta, İtalyan fizikçi (ö. 1827)
18/02/1856OlayIslahat Fermanı yayınlandı
18/02/1878OlayII. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.
18/02/1885OlayMark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı.
18/02/1890DoğumBoris Pasternak, Rus şair, yazar, 1958 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1960)
18/02/1896DoğumAndré Breton, Fransız sürrealist şair, yazar (ö. 1966)
18/02/1898DoğumEnzo Ferrari, İtalyan yarış arabaları sürücüsü ve üreticisi (ö. 1988)
18.02.1903DoğumNikolay Podgorni, SSCB devlet başkanlarından (ö. 1983)
18.02.1913OlayRaymond Poincaré Fransa devlet başkanı oldu.
18.02.1920ÖlümKöprülü Hamdi Bey, Kuvay-ı Milliye komutanlarından ve kaymakam (d. 1888
18.02.1920DoğumEddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri (ö.1945)
18.02.1925ÖlümOsmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.
18.02.1926DoğumHalit Kıvanç, Sunucu
18.02.1929DoğumSinema yönetmeni Ertem Eğilmez.
18.02.1930OlayClyde Tombaugh, Ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.
18.02.1931DoğumToni Morrison, ABD' li, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar
18.02.1932OlayJapon imparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.
18.02.1932DoğumYönetmen Milos Forman.
18.02.1933DoğumYoko Ono, Japon müzisyen
18.02.1933DoğumAmerikalı sinema oyuncusu Kim Novak.
18.02.1936DoğumJean Marie Auel, ABD'li yazar
18.02.1937Olayİstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.
18.02.1941OlayAnıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.
18.02.1941Olay16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıktı.
18.02.1942DoğumTolga Aşkıner, Oyuncu
18.02.1943OlayNaziler Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.
18.02.1948DoğumSinema oyuncusu Kadir İnanır.
18.02.1950DoğumCybill Shepherd, ABD'li sinema oyuncusu
18.02.1952OlayTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) üyeliğini onayladı.
18.02.1954DoğumJohn Travolta, ABD'li sinema oyuncusu
18.02.1957ÖlümAtatürk'ün Amirali olarak anılan Şükrü Onan.
18.02.1963ÖlümFernando Tambroni, İtalyan politikacı
18.02.1964DoğumMatt Dillon, ABD'li sinema oyuncusu
18.02.1965OlayGambiya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
18.02.1966ÖlümRobert Rossen, ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı (b. 1908)
18.02.1967OlayMilli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.
18.02.1967DoğumRoberto Baggio, İtalyan futbolcu
18.02.1967ÖlümAtom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü. (d. 1904)
18.02.1968DoğumMolly Ringwald, ABD'li oyuncu
18.02.1971OlayElazığ Senatörü Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.
18.02.1974OlayKiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.
18.02.1977Olayİstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) "amaç dışı faaliyet" gösterdiği gerekçesiyle süresiz kapatıldı. İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği (İYÖD) Dev-Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) İstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluşturuyordu.
18.02.1977OlayUzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.
18.02.1981ÖlümBesteci ve Orkestra Şefi Şerif Yüzbaşıoğlu İstanbul'da öldü.
18.02.1985OlayBakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi. 1985 yılı bugün, Tarım Koruma İlaçları A.Ş'nin İstanbul Kartal ve İzmit Derince'deki işyerlerinde alınan grev kararının, 60 gün ertelenmesi kararlaştırıldı.Aynı gün, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası'nın hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.
18.02.1986ÖlümYaşamım, ölümüm her yaşam, her aşk ve her ölüm olmalı diyen yazar Tezer Özlü , intihar ederek.
18.02.1987OlayTürkiye'de 12 Eylül sonrası yaşanan en büyük grev olan NETAŞ grevi bugün anlaşmayla sonuçlandı.
18.02.1988Olayİstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı, ''Lütfi Kırdar'' olarak değiştirildi.
18.02.1993OlayGazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kemal Kılıç İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.
18.02.1994OlayDemokrasi Partisi'nin (DEP) Genel Merkezi bombalandı, bir kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Demokrasi Partisi (DEP) yılbaşından beri 4 kez saldırıya uğramıştı. Olayı İslami Cihat Örgütü üstlendi.
18.02.1995OlaySosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)çatısı altında birleşti. Kurultaya katılan 1003 delege CHP'de, 635 delege SHP'de birleşmek için oy kullandı. İki partinin genel başkanlarının anlaşması sonucu Sosyaldemokrat Halkçı Parti'li Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.
18.02.1997OlayTansu Çiller TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.
18.02.1998ÖlümÇevirmen Melahat Togar.
18.02.2003OlayGüney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında yaklaşık 200 kişi öldü.
18.02.2004Olayİran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.
18.02.2005ÖlümMustafa Güzelgöz, Türk kütüphaneci
18.02.2007OlayNBA All Star 2007 maçı Las Vegas'ta yapıldı.
18.02.2008ÖlümAlain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen, senarist.
18.02.2008OlayAmerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
18.02.2008OlayAntalya ya 15 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.Fotoğraf makinesi ni alan vatandaş sokaklara döküldü.

 

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