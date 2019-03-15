Tarihte bugün 20 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 20 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 20 Mart günün önemi nedir, 20 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 20 Mart'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 20 Mart'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 20 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
20 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|20/03/1653
|Olay
|Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan Sadrazam Tarhoncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.
|20/03/1727
|Ölüm
|Yerçekimi yasasını bularak modern fiziğin temellerini atan İngiliz bilim insanı Sir Isaac Newton.
|20/03/1770
|Doğum
|Alman şair (Johann Christian) Friedrich Hölderlin.
|20/03/1792
|Olay
|Paris'te Fransa Milli Meclisi giyotinle idamı onayladı.Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin ölüme mahkum edilen kişilerin kafasını iki direk arasında yukarıdan aşağı kayan bir bıçağın darbesiyle koparmayı sağlıyordu. İlk kez 25 Nisan 1972'de kullanılan giyotin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in de başını gövdesinden ayırdı.
|20/03/1805
|Doğum
|İngiltere'nin ilk ülke çapındaki işçi hareketi Çartizm'in sözcülerinden şair Thomas Cooper.
|20/03/1828
|Doğum
|Oyunlarındaki ahlaki çözümlemelerle 19. yüzyıl Avrupa edebiyatına yeni bir soluk getiren ünkü Norveçli yazar Henrik (Johan) Ibsen.
|20.03.1906
|Olay
|Rusya'da subaylar Sivastopol kentinde ayaklandı.
|20.03.1911
|Doğum
|Nükleer silahsızlanma çabaları dolayısıyla 1982 Nobel Barı Ödülü'nü İsveçli Alva Myrdal ile paylaşan Meksikalı diplomat Alfonso García Robles.
|20.03.1918
|Olay
|Türk Kadını Dersanesi açıldı. Dersanede yabancı dil, Türkçe ve Musiki dersleri ile konferanslar verildi.
|20.03.1930
|Ölüm
|Ressam Hoca Ali Rıza 47 yaşında öldü.
|20.03.1933
|Olay
|Nazilerin ilk toplama kampı Münih yakınlarında açıldı.
|20.03.1945
|Olay
|Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.
|20.03.1956
|Olay
|Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.
|20.03.1959
|Olay
|Akis dergisi yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Ademhan, Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nde 12 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dergi bir ay süreyle kapatıldı.
|20.03.1959
|Olay
|Sanat okulları ve köy enstitüsü mezunlarına yedek subaylık hakkı tanıyan yasa çıktı.
|20.03.1967
|Olay
|Kıbrıs Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş, 3 yıldır ayrı kaldığı adaya dönme kararı aldı.
|20.03.1970
|Olay
|Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç, polisin üniversitelere girmesine izin verilmemesini istedi.
|20.03.1971
|Olay
|Batman'da miting yapan üç bin köylü "Açız" diye bağırdı.
|20.03.1971
|Ölüm
|Gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay. kalp krizi sonucu. Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerinden olan Atay, anılarını "Atatürk'ün Bana Anlattıkları", "Çankaya" ve "Atatürk Ne İdi?" adlı kitaplarda topladı.
|20.03.1975
|Olay
|Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi "Milliyetçi Cephe" hükümetini kurdu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Bülent Ecevit "dört partiden kurulu azınlık hükümeti dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir" dedi.
|20.03.1976
|Olay
|Agatha Christie'nin ''Şark Ekspresi'nde Cinayet'' romanına da konu olan ünlü ''Orient Express'', 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi.
|20.03.1977
|Ölüm
|Gazeteci Orhan Özkırım İstanbul'da.
|20.03.1981
|Olay
|Milli Güvenlik Konseyi vergi cezalarında yüzde 90 indirim yaptı.
|20.03.1981
|Ölüm
|''Otello'', ''Hamlet'' oyunlarındaki rolleriyle tanınan;Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek öldü. Sadi Tek, 1897'de İstanbul'da doğmuştu.
|20.03.1981
|Olay
|Arjantin'in eski başkanı İsabel Peron rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
|20.03.1984
|Ölüm
|Türkiye'nin Barbara Cartland'ı olarak anılan romancı Kerime Nadir, İstanbul'da.Nadir, Kalp Yarası, Hıçkırık, Seven Ne Yapmaz, Samanyolu, Gönül Hırsızı, Kırık Hayat, Aşk Rüyası gibi romanlara imzasını attı.
|20.03.1984
|Olay
|İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nde Abuzer Uğurlu, Yılma Durak ve Zülfikar Yasan'ın yargılanmasına başlandı. Sanıklar hakkında "Abdi İpekçiyi öldürmek ve Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden kaçmasını sağlamak" suçlarından idam cezası istendi.
|20.03.1989
|Olay
|Türk-İş İstanbul'da Çalışan Kadınlar 1. Ulusal Kurultayını düzenledi.
|20.03.1989
|Olay
|Haliç Camialtı ve İstinye tersanelerinin 3 bin işçisi topluca viziteye çıkarak direniş yaptı.
|20.03.1990
|Olay
|Mardin'in Cizre ilçesinde kepenk kapatma eylemi yapıldı. Eylem sırasında çıkan olaylarda 4 kişi öldü. Kepenk kapatma eylemi ertesi gün Nusaybin, İdil, Silopi ve Midyat'a da sıçradı.
|20.03.1995
|Olay
|Türk Silahlı Kuvvetleri 35.000 askerle Kuzey Irak'a en kapsamlı sınır ötesi operasyon başlattı.
|20.03.1995
|Olay
|Tokyo'da 16 metro istasyonuna içinde zehirli sarin gazı bulunan paketlerin bırakılması sonucu 10 kişi öldü, 4 bin 695 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
|20.03.1996
|Olay
|İngiltere'de hükümet deli dana hastalığının insanlara da bulaştığı açıklandı. Bu açıklama İngiliz hayvancılığının krize girmesine yol açtı.
|20.03.1998
|Olay
|Terör örgütünün elebaşılarından Şemdin Sakık ve kardeşi, Irak'ın kuzeyinde Barzani kuvvetlerine teslim oldu.
|20.03.2003
|Olay
|ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı.
|20.03.2005
|Olay
|Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk Bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurtta infiale yol açtı.
Etiketler : Tarihte bugün
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.